Ц СКА победи с 1:0 Левски в голямото дерби от 15-ия кръг на Първа лига. „Червените“ стигнаха до успеха с гол на Джеймс Ето'о и нанесоха второ поражение на „сините“ от началото на шампионата. ЦСКА взе победата, въпреки че преди дербито изоставаше с цели 16 точки от вечния си съперник.

Мачът бе белязан от голямо меле между играчите в началото на второто полувреме, което по чудо мина без изгонени играчи. В добавеното време ЦСКА остана с 10 души след червен картон на Давид Пастор.

Левски имаше предимство в началото. Майкон стреля неточно. Малко В 13-ата минута Марин Петков можеше да изведе „сините“ напред при заучено изпълнение на пряк свободен удар. Той получи пас с глава от Костадинов, но стреля право във вратаря Фьодор Лапоухов, който спаси. „Сините“ опитваха да натискат, а ЦСКА мислеше основно как да не допусне гол и рядко поглеждаше към вратата на съперника. В добавеното време на първото полувреме Евертон Бала беше близо до гол за Левски. Той пое топката на гърди и стреля акробатично, но не уцели вратата. ЦСКА стигна до първия си реален шанс в края на първото полувреме. Лумбард Делова стреля отблизо, но Светослав Вуцов спаси.

След почивката Лапоухов спаси удар на Акрам Бурас. Мачът бе прекъснат временно заради димките от Сектор Г. В 53-ата минута се стигна до сериозно меле между играчите на двата тима. Георги Костадинов бе блъснат от Мартино, а след това сам блъсна Адриан Лапеня вече без топка. Играчите на двата тима се хвърлиха на бой, като някои от тях опитаха и удари. Съдията Радослав Гидженов даде жълти картони на Марин Петков, Георги Костадинов, Адриан Лапеня и Анхело Мартино.

След подновяването на играта Вуцов спаси удар на Леандро Годой. Левски отвърна с изстрел на Евертон Бала, който не затрудни вратаря на ЦСКА. Малко след това Вуцов се справи с нов удар на Годой.

В 77-ата минута ЦСКА поведе. Джеймс Ето'о се възползва от лошо изчистена топка и се разписа със силен изстрел от дъгата на наказателното поле.

В 87-ата минута Кристиан Димитров можеше да изравни за Левски, но не уцели вратата с глава. Заради всички прекъсвания на срещата Гидженов даде 13 минути добавено време. В 92-ата минута "червените" останаха с десет души. Давид Пастор бе изгонен след преглед от ВАР заради грубо влизане срещу Борислав Рупанов. Левски получи страхотна възможност с пряк свободен удар в близост до наказателното поле, но Рилдо прати топката в стената. Мустафа Сангаре стреля неточно с глава.

Левски остава начело с 35 точки, ЦСКА е на шесто място с 22.