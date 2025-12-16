ЦСКА ще удари втори път на трансферния пазар преди Коледа! След като "червените" представиха крилото от Колумбия Алехандро Пиедраита след победата над Локо Сф за Купата, до края на седмицата ще има и още една сделка. "Мач Телеграф" научи, че "армейците" са уредили централен защитник от Португалия, който ще бъде представен официално до дни. Става дума за футболист с добра визитка, който ще подпише договор с клуба най-вероятно за 3 години и половина. Въпросният бранител, на когото ръководството на ЦСКА пази на този етап името в тайна, за да не се провали сделката в последния момент, е харесан лично от старши треньора на тима Христо Янев и е одобрен от ръководството. Много е вероятно условията по тази сделка да са близки до онази, за която беше привлечен Алехандро Пиедраита. Както единствен "Мач Телеграф" съобщи, той дойде без трансферна сума в ЦСКА, но бившият му отбор запази 30% от правата му при бъдещ трансфер.

