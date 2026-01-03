Ц СКА отдаде почит на Димитър Пенев. Легендата на българския футбол и "червените" почина днес на 80 години. От ЦСКА го нарекоха "бащата на ЦСКА".

Ето какво написаха от клуба:

Армейци,

С огромна тъга и непрежалима мъка ви информираме за кончината на Димитър Пенев. Днес (3 януари 2026 г.) той ни напусна на 80-годишна възраст. Губим едно от най-великите имена в историята на ЦСКА, на българския футбол и на България... Сърцата ни кървят, а болката ни е неутешима.

Горди сме, че той бе един от нас. Че беше нашият пример, нашият вдъхновител, нашият герой. Че беше нашият Чичо Митко.

Той ще остане завинаги в историята не само с великия си футболен път. Той бе баща и утеха за всички нас, упование и верен другар в трудните моменти и неизчерпаем извор на позитивна енергия за всички, които имаха привилегията да се докоснат до него. Единствен и неповторим – великият Димитър Пенев винаги ще е до нас – в спомените, в ежедневието, в мислите ни!

Роден на 12 юли 1945 година в Мировяне, Димитър Пенев започва футболната си кариера в скромни условия, но с ясно изразен талант и непреклонен дух. Бързо намира пътя към ЦСКА, където оставя ярка следа като защитник — борбен, безкомпромисен, лидер на терена.

Постиженията му със славния червен екип са изписани със златни букви във футболната история. Носи на гърдите си емблемата със звездата цели 14 сезона – между 1963 и 1977 г. Печели 7 пъти шампионската титла и 5 пъти националната купа на България. Записва впечатляващите 364 мача и 25 гола в „А“ група, а на международната сцена достига до легендарните полуфинали за КЕШ срещу митичния Интер на Хеленио Херера през 1967 г.

Провъзгласен е за Футболист №1 на България през 1967 и 1971 г. Заслужил майстор на спорта и носител на орден „Стара планина“. Почетен гражданин на София.

С екипа на националния отбор името му блести също толкова ярко - записва участие на световните първенства през 1966, 1970 и 1974 г.

Легендата за славния футболист Димитър Пенев намира логичното си продължение в нова футболна приказка – тази на великия стратег край тъчлинията.

В ролята си на помощник на Аспарух Никодимов е част от европейските походи на ЦСКА в началото на 80-те, когато „червените“ елиминират действащите носители на КЕШ Нотингам и Ливърпул и достигат до полуфинал срещу могъщия Байерн.

През 1985 г. вече е старши-треньор на ЦСКА и продължава да носи трофей след трофей в клубната витрина – 3 шампионски титли, 3 купи на Съветската армия, 3 купи на България и Суперкупа на България, гарнирани с нова международна слава – полуфинал за КНК през 1989 г. срещу Барса на Йохан Кройф.

Безкраен низ от триумфи, но това не е всичко: уникалният му треньорски инстикт дава път на ново велико поколение, водено от триото „Стоичков-Пенев-Костадинов“, което впоследствие ще изведе България до най-високите футболни върхове в историята й.

Начело с ненадминатия футболен Стратег, националният отбор смайва света през 1994 г., достигайки до медалите на Световното първенство в САЩ, след като елиминира действащия първенец на планетата Германия. Две години по-късно под ръководството на Пенев „трикольорите“ стигат за първи път и до финалите на Европейското първенство.

Обявен е за треньор №1 на ХХ век на България. Носител на десетки отличия за заслуги.

На 12 юли 2025 г. Димитър Пенев отбеляза 80-годишния си юбилей. На този ден за пореден път се убедихме в неговата доброта, човечност и вяра в бъдещето – усмихваше се бащински и поздравяваше всички. Не спираше да ни дарява с щастие.

Така ще го запомним – с вечната му усмивка, с топлия поглед и добрата дума.

Нека днес сведем глава за бащата на ЦСКА.

Нека да кажем огромно: Благодаря!

Светъл ти път, великане!

Никога няма да те забравим!

Димитър Пенев, завинаги един от нас!

ЦСКА изказва искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на Димитър Пенев. Съболезнования на цялата „червена“ общност и на футболна България.