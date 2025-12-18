Само каква есен. ЦСКА беше на дъното, дори под него, а накрая полетя към върха. Това го има само във футбола и заради това тази игра до такава степен се оплита в живота на хората, че на моменти дори го превзема...

Сезонът на ЦСКА до момента може да се раздели на две - след идването на Христо Янев и Бойко Величков и преди това. Началото есента беше много тежко, дори трагично. Отборът беше тъжна гледка. А нищо не предвещаваше, че Душан Керкез ще се провали толкова тежко, защото босненецът свърши добра работа в Ботев Пловдив. Тук дори няма да отделим много време скандално смешното твърдение на вече бившия спортен директор Пауло Нога, че Керкез е избран сред 46 кандидатури от 11 държави. На всички беше ясно, че след провала на Александър Томаш, който остави ЦСКА извън Европа, набелязаните солидни имена в треньорската професия са отказали да поемат отбора. Точно тогава, вероятно наистина след 45 отказа, на небосклона се е появил компромисният вариант - Душан. Все пак предсезонните контроли очертаха тежкото бъдеще. Ако се абстрахираме от трагичните резултати на "армейците" в контролите по време на лагера в Словения, можем да заключим само едно - ЦСКА играеше отвратително трагично. От представянето на тима така и не става ясно какво точно цели Душан Керкез. "Червените" не играха стабилно в защита, където принципно е най-силното оръжие, което босненецът демонстрира в Ботев Пловдив. Още по-зле беше ситуацията в атака, където тимът нямаше абсолютно никаква идея. Ама никаква. Единственият гол, вкаран в Словения, падна след брутална грешка на вратаря на Шкендия, който подари топката на новото попълнение Теодор Иванов. Това тъжно представяне по време на подготовката се пренесе и в официалните мачове. ЦСКА изживява катарзис, граничещ с колапс, още на старта. Пак започна да се говори, че е нужна тотална промяна, чистка, преливане на свежа кръв, а всичко това що-годе беше направено наскоро. Нямаше връщане назад за Керкез - той се счупи и в един момент започна да мечтае си тръгне, а това доведе до дълга серия, в която "червените", освен че играеха ужасно, не можеха и да победят никого.

