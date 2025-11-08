Б ившият футболист на ЦСКА и автор на най-бързото попадение в дербито на България Димитър Иванов разкри пред „Мач Телеграф“ очакванията си за дербито с Левски. „Вярвам, че ще стане един истински празник. ЦСКА, според мен, навлиза във форма. От друга страна - Левски играе много добре. Винаги този мач е по-различен. Формата няма особено голямо значение. Това е мач, който се различава в сравнение с всички останали. В дербито всичко се случва. Мисля, че в този мач ще видим голове. Атаката на ЦСКА се подобри в последно време. На Левски знаем, че е на високо ниво. Затова, може би, ще гледаме резултатен мач. Това са отбори, които играят атакуващ футбол“, започна той. „Ще е интересно и покрай страничната линия. Този мач може да бъде едно тактическо надлъгване. Във всеки един двубой между тези два отбора е от изключителна важност да тактиката. Който допусне по-малко грешки, той ще победи. Ако ЦСКА успее да вземе трите точки, то настроението ще бъде по-приповдигнато занапред. Отборът беше изпаднал в дупка, но сега резултатите се подобриха. Беше трудно началото на сезона. Искам ЦСКА да спечели и ще е от голямо значение това да се случи. Ще се успокои обстановката. Друго остава на заден план, когато спечелиш. Точен резултат не мога да дам, но се надявам ЦСКА да победи“, заяви Иванов.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

