Н ационалният отбор на България падна с още две места в обновената ранглиста на ФИФА. От 84-и „лъвовете“ вече са 86-и в света с 1271.52 точки, като бяха изпреварени от Уганда и Кюрасао.

Най-голямо изкачване направи Словакия - от 52-ро до 42-ро място, след като победи Германия. Най-голям спад се забелязва при селекцията на Замбия, загубила 9 места: от 116-о до 125-о. Сериозни промени има и на върха – Испания се изкачи до първата позиция в таблицата, Франция скочи до втората позиция, а световният шампион Аржентина падна от първото до третото място.

Германия вече е извън Топ 10, като падна с три позиции от деветата до 12-ата. Там вече е Италия. Изкачване има и при Хърватия. Португалия пък изпревари Бразилия на петото място.

Ранглистата

1. Испания

2. Франция

3. Аржентина

4. Англия

5. Португалия

6. Бразилия

7. Нидерландия

8. Белгия

9. Хърватия

10. Италия

---

86. БЪЛГАРИЯ