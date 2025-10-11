Х алфът на ЦСКА Джеймс Ето'о може да напусне клуба през зимата, твърдят хора от постоянното присъствие около „червените“. Очаква се в следващите седмици в офисите да дойдат конкретни оферти за камерунския полузащитник и шефовете да решат дали да го продадат.

Възможно е една от офертите да е от турския Гьозтепе, където начело е Станимир Стоилов. Бившият треньор на Левски никога не е криел, че харесва играта халфа. Емисари на Гьозтепе са гледали няколко мача на Джеймс Ето'о и са дали своето положително мнение за него. Според тях той има качества да играе на ниво в турската суперлига.

