И ма вероятност да има допинг контрол на утрешния мач между Вихрен (Сандански) и Пирин (Благоевград). Според информации от централата обмислят да засилят мерките в това отношение, във Втора лига, за да могат нещата да бъдат доста по-професионални.

Срещата ще се играе в Сандански от 17:00 часа и ще бъде от 7-ия кръг. Преди мача Вихрен е четвърти с 13 пункта, докато „орлетата“ са 6-и с 10 точки.

Обикновено допинг контрола винаги е внезапен и не се появява по-рано информация, но това местно югозападно дерби е добър начин от БФC да започнат по-честите проверки.

