Джеймс Армел Ето'о Ейенга, или просто Джеймс Ето'о беше големият герой за ЦСКА в последното Вечно дерби. Именно негов снаряд в 77-ата минута донесе сладката победа на „червените“ над големия съперник. Много често през годините най-различни герои се появяваха в мач номер 1 на България, но ако бяхте попитали 100 фена на ЦСКА преди мача кой според вас ще вкара на Левски, повечето щяха да посочат или Йоанис Питас, или Леандро Годой. Е, макар и двамата нападатели да бяха замесени при попадението, то беше реализирано от Ето'о.

В интерес на истината камерунецът се събуди и заигра отново на познатото ниво след идването на Христо Янев. Преди това, конкретно при Душан Керкез, африканецът не приличаше на себе си и направо си плачеше за резервната скамейка. Явно беше, че Ето'о и босненеца са имали някакви търкания от съвместния им престой в Ботев Пд. През лятото със сигурност и самият камерунец е мислел за трансфер. ЦСКА го купи за 1 млн. евро през лятото на 2024 г., но той има клауза в договора си, която е доста ниска за неговата класа и със сигурност различни отбори и мениджъри са гравитирали около него през летния трансферен прозорец. Не трябва да забравяме, че Ето'о има и български паспорт, което много лесно ще му осигури трансфер в европейско първенство. В крайна сметка обаче до сделка не се стигна, а африканецът остана. Въпреки това обаче формата му не се подобри. Всичко се промени с идването на Христо Янев. Това беше един от ключовите ходове на треньора – да върне един от най-силните си футболисти в играта. И го направи. Още в дербито с Лудогорец, завършило 0:0, се видя, че Ето'о отново гори в играта и иска да покаже какво може. А той може много...

