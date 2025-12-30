ЦСКА вече привлече двама футболисти извън ЕС – беларусинът Макс Ебонг и колубимецът Алехандро Пиедраита. Така броят на играчите извън ЕС вече е 9. Както е известно, според регламента на БФC максимално допустимият брой е 7 – 5 безплатни квоти плюс още 2, за всяка от които се плащат по 40 000 лева. Въпросът е, че към ЦСКА пътува още един играч, който няма паспорт от ЕС. Става дума за бразилското крило Лео Перейра. С него цифрата ще набъбне на 10! Точно заради това ще се наложи и чистка в отбора, като на лагера в Турция навярно няма да бъдат взети трима играчи без паспорти от ЕС – Браян Кордоба, Сейни Санянг и Кевин Додай. На Кордоба ще бъде предложено да разтрогне своя договор по взаимно съгласие срещу определена сума. Санянг и Додай пък ще бъдат пратени под наем в други отбори. Възможно е това дори да бъдат български тимове, защото футболистите са млади и от ЦСКА искат да са под постоянен мониторинг. Както вече писахме, в плановете на Христо Янев не попада и шведът Дейвид Сегер. На него също бе ще бъде предложно да разтрогне по взаимно съгласие.

