Бившият нападател на Левски Емил Ангелов – Бабангида не скри, че е доволен от победата над Монтана с 5:1. Той похвали „сините“, че рано са успели да си свършат работата, след като първата част на срещата на „Огоста“ завърши 4:0 в тяхна полза. „Доволен съм този успех. Левски дръпна с още точки на върха в класирането и това е много радващо. Стана един добър мач за „сините“. Изиграха го по изключително сериозен начин и това доведе до този резултат. Показаха реакция след загубата от ЦСКА и паузата за националните отбори. Много е неприятно, когато загубиш в дербито, но е част от играта. И това го има. Важното сега беше играчите да излязат концентрирани и мобилизирани в неделя. Направиха го. Показаха една добра игра и се поздравиха с много ценен успех. Точно така трябваше да се изиграе този двубой срещу един корав противник, какъвто е Монтана.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ