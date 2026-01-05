Емил Костадинов бе сред героите от САЩ"94, отдали почит на Димитър Пенев

Е дин от героите в Пеневата чета - Емил Костадинов, заяви, че е съвсем нормално новият стадион на ЦСКА да бъде кръстен на Димитър Пенев, но това трябва да бъде решено от феновете.

"Съвсем нормално е новият стадион да бъде кръстен на негово име. Мисля, че феновете трябва да го решат. Така се прави", каза Емил Костадинов.

Той бе сред хилядите, които си взеха последно сбогом с легендарния футболист и треньор, който почина на 3 януари.

"Голям човек, голяма личност и голям треньор. Той ми даде път като много млад футболист. Светла му памет", каза още Костадинов.