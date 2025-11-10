Л егендата на Левски Емил Спасов смята, че тимът е показал много слаба игра. „Това беше един изключително слаб и груб мач. Доста глупости се извършиха. Особено през първото полувреме. ЦСКА се стремеше да руши играта и направиха много нарушения. Съдията им разреши това да се случи. Спестиха се някои жълти картони за футболисти на ЦСКА. Лошото е, че Левски се подведе по тяхната игра. Много бяха силовите единоборства. Голямо блъскане падна. Това се оказа, че не е правилно. Те постигнаха своята цел. Мечтаеха това да се случи. С една затворена игра и здрава борба се стигна до успех за тях. Победиха с един точен удар. Може да се каже, че късметът ги покри, но футболистите на Левски прегоряха. Опитаха се, но в този мач не им се получи. За съжаление загубихме. Имахме изключително малко удари към вратата им. Няма как да спечелиш такъв мач с няколко удара за целия мач. Общо взето е това. Слаб мач за Левски. Да се надяваме, че това няма да се отрази на момчетата. Такива мачове повдигат много самочувствието. Това е мач, който се различава от останалите.

