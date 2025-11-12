К валификационната среща между Турция и България ще премине при изключително засилени мерки за сигурност, съобщават медиите в южната ни съседка. Основна причина за това е очакваното посещение на срещата на президента на страната Реджеп Тайп Ердоган. Двубоят е в събота от 19:00 часа, като преди месец двата тима играха отново един срещу друг. В София турците победиха с 6:1.

Според информацията държавният глава почти сигурно ще посети срещата, а според голяма част от източниците там ще бъде и българският президент Румен Радев. От българска страна обаче все още няма официално комюнике и потвърждение за визитата.

Така или иначе от общината в Бурса съобщават, че мерките за сигурност за двубоя ще бъдат засилени, като се очаква допълнителни пропусквателни пункта да бъдат организирани около стадион “Матлъ”, известен още и като “Крокодил Арена” заради формата, в която е изграден. Освен това в града ще бъдат засилена охраната на ключови места, като също така се споменава, че хора, употребили алкохол няма да бъдат допускани на стадиона за срещата.

