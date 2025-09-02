В Етър се готвят за здрава битка срещу Локомотив Горна Оряховица. Дербито е този уикенд, а "виолетовите" пуснаха изключително подробно съобщение за феновете си. В него пише, че транспортът е подсигурен, има съвети за билетите и успокоение, че феновете ще могат да ползват две химически тоалетни.
Ето какво пише в съобщението:
"Съобщение за мача с Локомотив (Горна Оряховица)
ЕТЪРЦИ, ВСИЧКИ НА МАЧ!
Срещу Локомотив (Горна Оряховица) ни чака здрава битка – време е да покажем кои сме!
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ
Място: Фен магазина на Етър
Период: вторник – петък, 17:00–19:30 ч.
Цена: 10 лв.
Деца до 7 г. – безплатно (с придружител)
За деца до 14 г. ще има готови декларации – влизане само с придружител и декларация.
ОРГАНИЗИРАН ТРАНСПОРТ С АВТОМОБИЛИ
Сборен пункт: Стадион „Ивайло“ – северен централен вход
Дата и час: 06.09, 15:30–16:00 ч.
Колоната ще бъде ескортирана от МВР до паркинга на Лятното кино в Г. Оряховица, а след това – до стадиона.
Връщането след мача също е подсигурено!
НА СТАДИОНА
Забранено е внасянето на бутилки и храна.
В сектора за фенове на Етър ще има:
2 химически тоалетни
Вода
За тези, които пътуват самостоятелно, ще работят 2 каси пред сектор „Гости“.
Съвет: Купете билет предварително, за да избегнете опашки и да влезете бързо!
ЕТЪР – ТОВА СМЕ НИЕ!
Всички заедно, рамо до рамо, да пеем, подкрепяме и показваме, че Велико Търново има само един отбор!
НЕКА ПО-ДОБРИЯТ ПОБЕДИ".
