В Етър се готвят за здрава битка срещу Локомотив Горна Оряховица. Дербито е този уикенд, а "виолетовите" пуснаха изключително подробно съобщение за феновете си. В него пише, че транспортът е подсигурен, има съвети за билетите и успокоение, че феновете ще могат да ползват две химически тоалетни.

Ето какво пише в съобщението:

"Съобщение за мача с Локомотив (Горна Оряховица)

ЕТЪРЦИ, ВСИЧКИ НА МАЧ!

Срещу Локомотив (Горна Оряховица) ни чака здрава битка – време е да покажем кои сме!

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ

Място: Фен магазина на Етър

Период: вторник – петък, 17:00–19:30 ч.

Цена: 10 лв.

Деца до 7 г. – безплатно (с придружител)

За деца до 14 г. ще има готови декларации – влизане само с придружител и декларация.

ОРГАНИЗИРАН ТРАНСПОРТ С АВТОМОБИЛИ

Сборен пункт: Стадион „Ивайло“ – северен централен вход

Дата и час: 06.09, 15:30–16:00 ч.

Колоната ще бъде ескортирана от МВР до паркинга на Лятното кино в Г. Оряховица, а след това – до стадиона.

Връщането след мача също е подсигурено!

НА СТАДИОНА

Забранено е внасянето на бутилки и храна.

В сектора за фенове на Етър ще има:

2 химически тоалетни

Вода

За тези, които пътуват самостоятелно, ще работят 2 каси пред сектор „Гости“.

Съвет: Купете билет предварително, за да избегнете опашки и да влезете бързо!

ЕТЪР – ТОВА СМЕ НИЕ!

Всички заедно, рамо до рамо, да пеем, подкрепяме и показваме, че Велико Търново има само един отбор!

НЕКА ПО-ДОБРИЯТ ПОБЕДИ".

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX