Е тър Велико Търново обяви, че скоро ще се радва на закрит терен на стойност около 1 милион евро. По-голямата част от сумата ще дойдат от Националната програма за финансиране на спортни проекти, а Община Велико Търново ще осигури 100 000 евро съфинансиране, информираха „болярите“.

Ето какво съобщиха от Етър:

Скъпи приятели и съмишленици,

Днес е един важен и вълнуващ ден за великотърновския футбол и за всички, които вярват в бъдещето на нашите млади таланти. С общи усилия, постоянство и вяра правим поредната крачка напред – към създаването на модерна закрита тренировъчна база, която ще даде нов дом и нови възможности за развитие на децата от школата на „Етър“ Велико Търново.

С решението на Великотърновския общински съвет, взето на 30 октомври 2025 г., стартира проект за изграждането на закрит футболен терен с размери 60 на 40 метра, разположен северно от Спортно училище „Георги Живков“, в непосредствена близост до стадион „Трифон Иванов“. Съоръжението ще бъде изцяло покрито с отопляем балон, ще разполага с осветление, дренажна система и всички необходими удобства както за тренировки, така и за официални срещи на подрастващите.

Общата стойност на инвестицията е близо 1 милион евро, като по-голямата част от средствата идват от Националната програма за финансиране на спортни проекти, а Община Велико Търново осигурява 100 хиляди евро съфинансиране.

Този проект е лична кауза на общинския съветник и член на УС на клуба Момчил Иванов, който получи пълна подкрепа от своите колеги и от кмета на града инж. Даниел Панов.

Вървим по път, изпълнен с много препятствия, но с всяка измината крачка се доближаваме до поставените си цели. Това е път на труд, последователност и любов – към футбола, към децата и към Велико Търново.

Любомир Филипов, председател на УС на „Етър“ Велико Търново, изказва искрената си благодарност към всички, които подкрепят развитието на клуба:

„Благодарим на Община Велико Търново, на кмета инж. Даниел Панов, на Общинския съвет и на Момчил Иванов за усилията и съдействието. Това ще бъде едно модерно съоръжение, което ще гарантира развитието на младите Етърчета. Заедно доказваме, че когато има воля и единство, можем да превърнем мечтите на децата в реалност.“

Заедно градим бъдещето на „виолетовите“!