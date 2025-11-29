Бившият нападател на ЦСКА Евгени Йорданов винаги ще бъде помнен от феновете на „червените“. Той стана шампион през 2005 г., когато треньор на тима беше Миодраг Йешич. Йорданов отбеляза някои важни голове за „армейците“. Бившият таран анализира пред „Мач Телеграф“ случващото се в отбора.

„Гледам всички мачове на ЦСКА, след идването на Янев отборът се вдигна. Има го вече това „армейското“, което треньорът трябваше да предаде на играчите. Вдигна им духа, много млади българи излязоха на сцената, което се харесва на „червената“ общност. За мен той е добър психолог и това личи от поведението на футболистите. Имаме нужда от няколко нови попълнения през зимата, той със сигурност го знае, за да изглеждаме още по-категорични и да се намесим в борбата за призовите места. Харесва ми също, че състезателите в най-добра форма получават най-много игрово време, което при Керкез не се наблюдаваше“, започна Йорданов.

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ

Цялото му изказване четете в хартиеното издание на "Мач Телеграф"

