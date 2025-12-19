О т Левски призоваха феновете да гласуват в анкетата за „Най-красив гол на годината“. За целта „сините“ са подбрали 10 попадения, като привържениците ще определят кое от тях ще е №1. С най-голям шанс да спечелят са Евертон Бала и Марин Петков, които имат по два гола в избраните десет. Останалите са на Мазир Сула, Георги Костадинов, Ради Кирилов, Майкон, Мустафа Сангаре и Алдаир.

Ето какво написаха „сините“ в официалния си сайт:

„Левскари, настъпи моментът за традиционната, вече четвърта поред анкета „Гол на годината“. От днес, 19 декември до 19:14 часа на 30 декември имате възможност да изберете Гол на отминаващата 2025 година!“. Статуетката за най-красив в предходните три години получиха Илиян Стефанов (2022 г.), Асими Фадига (2023 г.) и Марин Петков (2024 г.).“

