Публична "тайна" е, че договорът на защитника на ЦСКА Иван Турицов (в средата) е бил продължен по настояване на Филип Филипов.

Б ившият изпълнителен и спортен директор на ЦСКА Филип Филипов е бил освободен от поста и заради залaгaния на мачове, съобщи Sportal.bg.

Подобни деяния са в разрез с всички правила на феърплея и са строго забранени от ФИФА и УЕФА.

От клуба имат доказателства за онлайн зaлaгaния на Филипов срещу ЦСКА, при това не в един или два мача.

Най-скандалното е, че бившият защитник има два печеливши зaлoга на дербито за титлата с ЦСКА 1948 на 3 юни 2023 година. Тогава Иван Турицов изпусна дузпа в 102-рата минута и срещата завърши 1:1, а с това “червените” се лишиха и от 32-ри трофей.

Има доказателства, че Филипов е зaлoжил неголеми суми на равенство, както в деня преди мача, така и непосредствено преди него. Той дори е имал зaлoг и за успех на тима на ЦСКА 1948, въпреки че двубоят бе на препълнения стадион “Българска армия”. Веднага след това за старта на сезон 2023/24 Филипов има два печеливши зaлoгa на равенство в срещата с Хебър в Пазарджик, завършила 0:0, уточнява Sportal.bg.

Както е известно, сегашните собственици на клуба, завариха Филипов на поста изпълнителен директор през април 2024 година, когато Гриша Ганчев изненадващо се оттегли и продаде своите акции на фондация "Национален Фонд за Спорт, Култура, Изкуство и Наука”. Той бе оставен от настоящото ръководство, за да има приемственост от страна на новото към старото ръководство, но в последствия с действията си и решенията си като ръководител направи така, че от клуба да съжаляват безкрайно, че го оставиха толкова дълго време на работа и сега продължават да плащат сериозни суми за негови грешни решения.

През зимата пък станало ясно, че Филипов е имал зaлaгания срещу ЦСКА, докато е работил в клуба под ръководството на Гриша Ганчев, което вбесило и в същото време притеснило изключително много собствениците, които тогава окончателно загубили доверие в човека, който е най-близко до треньор и играчи към онзи момент и може да им влияе пряко.

Именно поради това веднага след старта на пролетния дял той бе уволнен, тъй като вече имало съмнения и в чисто моралните му човешки качества, предвид някои негови действия по време на лагера в Турция, където също разочаровал шефовете си.

Sportal.bg припомня, че именно Филипов бе човекът, отговорен за селекцията на тима преди година – първо като изпълнителен директор, а след това и като спортен. Тогава по негово желание бяха привлечени Аарон Исека, Годуин Коялипу, Джеймс Ето‘о, Джейсън Локило, Лумбард Делова, Иван Дюлгеров, Мика Пинто, Илиан Илиев, Иван Тасев, Зюмюр Бютучи, Лиъм Купър, докато зимата договори с “червените” подписаха Йоанис Питас, Адриан Лапеня и Фьодор Лапоухов.

Освен това Филипов имаше главна заслуга за избора и на двамата треньори - Томислав Стипич и Александър Томаш, които оставиха ЦСКА извън европейските клубни турнири за втора поредна година. Сумите, похарчени за привличането на въпросните играчи и треньори, заедно с компенсациите им за уволнение на 8 от тях, както и плащаните заплати и комисиони на агенти, струват на "червените" десетки милиони левове.

„Нашата медия потърси за коментар ръководството на ЦСКА, което заяви: "На този етап ще се въздържим от коментар", завършва материала си Sportal.bg.