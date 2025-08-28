Б ившият спортен директор на ЦСКА – Филип Филипов, направил една от най-полемичните, но и скъпа селекция в историята на клуба, коментира новината, че "армейците" се разделят с доскорошния си администратор Стойко Сакалиев.
„Поредното долно и неадекватно решение на „пощенския гълъб“ е уволнението на Стойко Сакалиев, един честен, отдаден на работата и силно обичащ ЦСКА човек. Интрига..Уволнение..Интрига…Уволнение..това е сценария, по който работи този спуснат левскар за директор“, написа Фичо във Фейсбук профила си.
