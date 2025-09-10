С обственикът на Ботев Пловдив Илиян Филипов говори ескзлузивно в "Домът на футбола", като сподели изключително интересни факти по отношение на раздялата с Ивелин Попов. Филипов наблегна и на темата с бившото ръководство, селекцията на тима, както и очакванията за стадиона и бъдещето на клуба.

"Раздялата с Ивелин Попов боли цялата жълто-черна общност. Това е изцяло негово решение. Имахме два разговора с Ивелин – в четвъртък каза, че иска да напуска, защото не е сигурен за титулярното си място. Говорихме един час и го помолихме да помисли. В понеделник го посъветвахме да говори със семейството, играчите. Важен е за нас, казах му го, но не може да му се гарантира титулярното място. Нямаме право на никаква грешка. Ботев е на 16-о място. Трябваше да загърбя интереса на ПФК Ботев, за да поема ангажимент пред Ивелин да е титуляр – не мога да го направя. Ивелин постъпи мъжки. Каза, че се познава и ще внася смут, ако не е титуляр. Благодаря му, че подходи честно към клуба. Не искахме, но приехме решението му. Ивелин е част от нас винаги. Разделихме се приятелски. Прегърнахме се, има ми телефона, може да разчита на мен за всичко. Вратата в Ботев е отворена за него", заяви той.

"Разговарях с Ивелин Попов, още преди да преговарям с Тодор Неделев и Караманджуков от Лудогорец. Попов ми каза, че няма проблем и даже дълго време са били семейни приятели. За мен трябва да има 22-ма конкуренти в отбора. Не е проблем да имаш две уникални 10-ки като Ивелин Попов и Тодор Неделев. Той каза, че това е последната му година във футбола и иска да играе, но не може всеки мач да е титуляр. Треньорът носи отговорността за всичко и не мога да му налагам нищо", сподели Филипов.

"Когато стана ясно, че ще взема клуба, се подготвяше даже отборът да изпада. Казах на Ивелин, че трябва да се намеся, за да не фалира Ботев. Говорих с него дали мога да разчитам на него в бъдещето на клуба. Получих подкрепа от Ивелин, за което му благодаря. На тази среща присъстваше и Николай Киров. Останахме като гръмнати, като разбрахме, че Ивелин иска на напусне. Треньорът е притеснен, нормално е. Той е влизал в сметките на треньора. Представете си, ако Тошко Неделев се контузи, какво се получава? Трябват ни двама равностойни футболисти на позиция", добави собственикът на Ботев Пд.

"Не съм правил такава сделка през живота си – наясно да съм, че губя много пари. Предишното ръководство се държа много нагло. Зингаревич искаше да му платя заплатите на всички руснаци и тогава разписа договора за акциите. Такова нещо в нормална сделка за бизнес никога не бих го оставил да се случи. Петър Петров присъстваше и наистина направихме невъзможното да спасим Ботев. Нямаме задължения към НАП. Имахме 1,7 милиона лева осигуровки и данък към държавата с лихвите, всичко е платено. Заплатите и всички служители от клуба ги получават 10 дни преди датата. За това, което работят, те ще го получават. Имахме сериозен имиджов проблем. Много футболисти отказваха да преговарят с нас, заради неплащането на осигуровки преди това. Огромни проблеми и много трудности имаше за тази селекция. Имаме много качествени момчета в състава, класа също е там, трябва още малко време за обиграване", каза той.

"Вярвам, че Ботев може да е финансово независим. Когато нашите деца са на терените, те няма да са по кафетата и казината. Спортът учи децата да работят в екип. Започнахме възраждане на детско-юношеската школа. Тя беше в ужасяващо състояние. Който ни хванеше, ни биеше. Нещата започват да се случват и вървят в правилната насока в ДЮШ. Показват се вече резултати. Почти по цял ден съм на стадиона. Ще дам всичко за стадиона – ще остане в историята, ще е най-добрият в България. Надявам се от следващия сезон Ботев да е на мястото, където му се полага – всяка година в Европа", завърши Илиян Филипов.

