Ф ратрия официално обяви, че се разделя с Васил Петров.Той бе треньор в школата, наставник на първия отбор и спортен директор в различни етапи от престоя си във Фратрия.

Ето какво написаха от клуба: "По взаимно съгласие на страните взехме решение да прекратим сътрудничеството си с Васил Петров. В продължение на повече от година и половина Васил беше важна част от клуба — като спортен директор, старши треньор и треньор в детско-юношеската школа. Благодарим за огромния принос в развитието на клуба, за отдадеността и свършената работа. Вратите на клуба винаги остават отворени за теб

Пожелаваме ти успехи, развитие и много нови победи.

Благодарим ти за всичко!"

