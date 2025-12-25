Г енерал Явор Матеев, който участва дейно в коледния обяд на ЦСКА, говори и за чисто футболните аспекти от представянето на „червените“ през есента.

„Много слабо започнахме, не съм аз човекът, който да прави анализ, но бяхме последни до идването на Христо Янев. Той има голямо „армейско“ сърце, футболистите заиграха по друг начин при него, промени им мисленето, манталитета стана на победители, а това има отражение и върху играта. Вярвам, че този сезон вече ще се върнем на европейската сцена, където ни приляга да сме, може и през Купата, но и за първенство ще сме от водещите отбори през пролетта“, заяви той пред „Мач Телеграф. „Ние сме най-титулувания и най-успелия клуб в България и това трябва да се напомня. В момента вървим по пътя си и изграждаме най-модерната база и съоръжение в България. Собственикът не пести средства, наясно е, че ЦСКА трябва да е на върха и сме щастливи, че той вече е едноличен собственик на отбора. Искам да кажа на милионите привърженици на ЦСКА да подкрепят отбора, по-малко да критикуват, разбира се, когато трябва нека го правят, но отборът съвсем скоро ще си върне европейската и световна слава. В много неща сме първи, искам да поздравя Христо Янев и момчетата за завършека на есенния полусезон, да им кажа, че сме до тях и нека широкия читател да не забравя, че именно с този треньор ние станахме първия отбор от Трета лига, който печели Купата на страната, което е феноменална глава в нашата велика история“, завърши ген. Матеев.

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ

