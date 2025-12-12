Георги Илиев е шампион с ЦСКА за 2008 г. и носител на Купата на България за 2006 г. Легендата на Черно море игра на „Армията“ от 2005 г. до 2008 г., като в този период записа 69 мача, в които вкара 3 гола. Бившият халф и на Локо Пд говори пред „Мач Телеграф“ преди двубоя на ЦСКА с Локо Сф за Купата на България.

„Предстои много важен мач за ЦСКА, Локо Сф е добър отбор, но „червените“ са фаворити. Около Христо Янев и отбора има една положителна енергия, която той засилва след всеки един мач. Има „червено“ обединение в момента, надявам се да спечелят трофей този сезон, а Купата е реална възможност за това“, заяви Илиев.

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ