П резидентът на БФC Георги Иванов отговори на предложението на Ботев Пловдив да предостави „Колежа“ като стадион, на който домакинските си мачове да играе младежкият национален отбор по футбол.

"Обръщаме се към Вас в отговор на официално писмо до БФC, с което изразявате готовност стадион „Христо Ботев“ да бъде домакин на мачовете на младежкия национален отбор на България до 21 години.

С настоящото изказваме благодарност за отправената покана и желанието от Ваша страна за пълно съдействие.

БФC ще проведе вътрешно обсъждане спрямо международния календар и предстоящите мачове и ще направи евентуалните постъпки за организация на домакинство към Община Пловдив в случай, че се вземе решение някоя от националните гарнитури да играе на стадион „Христо Ботев“.

С уважение, Георги Иванов", написаха от Бояна.