Б ившият футболист и шампион с Локомотив Пд Георги Петров разкри пред „Мач Телеграф“ очакванията си за срещата със Септември в София. Той е на мнение, че „черно-белите“ са в различен коловоз в сравнение с миналата година.

„Надявам се да стане един добър мач. Дано момчетата да продължат със силното представяне и да спечелят. Има много позитивна енергия в Локомотив и това може само да ме радва. Дано нещата продължат по този начин. Футболистите показаха качества и играят с огромно желание, а това е от изключително значение. Има хъс и страст в тях. Това е много добре. Спечелиха и срещу Левски и изпуснаха победата срещу Лудогорец в последните секунди. Можеха да вземат трите точки, което нямаше да е изненада с оглед на показаното. Момчетата са в добра форма и могат да спечелят и срещу Септември. Трябва да са внимателни и да накажат техните грешки. Септември не е слаб отбор. Направиха хикс във Варна с Черно море. Имат добри играчи в редиците си. Доста качествени футболисти имат. Стамен Белчев е доста опитен треньор вече. Няма да е изненада и те да стигнат до трите точки. Но Локото в момента е в подем. Изиграха се доста мачове, които донесоха добър актив от точки и това е много радващо. Донесоха радост на хората. Миналият сезон беше много тежък и сега Локомотив върви в съвсем различен коловоз! Дай Боже да продължи така!“, заяви Петров.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

