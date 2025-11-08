Г ероят за ЦСКА Джеймс Ето'о заяви, че треньорът Христо Янев е дал голяма увереност на тима преди дербито с Левски. „Червените“ удариха вечния си съперник и му нанесоха второ поражение от началото на сезона.

„Чувствам се страхотно. Искам да благодаря на моите съотборници, щаба, моето семейство и на феновете, разбира се, за тази подкрепа. Христо Янев ни даде много увереност преди мача и ни мотивира, не само тази седмица, а откакто е дошъл. Със сигурност е по-специално, но ние вече знаем какво е дербито за ЦСКА", каза Ето'о.

На въпрос за това, че е бил критикуван заради по-слаби мачове по-рано през сезона, той каза: „Случва се, това е нормално. Във футбола се представяме добре един ден, а в другия не сме толкова убедителни.“