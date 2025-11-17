П леймейкърът Отар Китаишвили от Щурм Грац пропусна първата среща на Грузия и България през септември в Тбилиси, спечелена от грузинците с 3:0. Но сега по всичко изглежда ще започне като титуляр утре вечер (вторник, 18-и ноември) от 21:45 часа на националния стадион „Васил Левски“.

Китаишвили ще има задачата да смени контузения Георги Чактветадзе като организатор на играта на тима си. Той пристигна в залата на стадиона заедно със селекционера Вили Саньол за среща с медиите.

„Не играх първия мач срещу България, но мога да кажа, че са компактни и са трудни в защита. Не можеш лесно да им създадеш шансове. В първите 10 минути ни създадоха те проблеми. Утре вероятно ще бъде различен мач, защото играят у дома и е последен мач. И вероятно като последен мач пред собствена публика ще са мотивирани, очаквам и по-отворена игра. Очаквам коренно различен мач, защото и заради това, че са без точки, в последен мач е и последен шанс да вземат точки“, обясни Китаишвили.

