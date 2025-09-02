Ц СКА продължава да чупи негативни рекорди след отвратителния старт на сезона. Онзи ден "червените" направиха 2:2 със Славия на стадиона в квартал "Овча купел", а в главно действащо лице на терена се превърна халфът на "армейците" Джеймс Ето'о. Той заби велик гол в началото на мача с фантастичен удар от близо 50 метра. След това даде асистенцията за попадението на на Годой през втората част, но малко по-късно комерунецът си изкара много нелеп втори жълт картон и остави ЦСКА с 10 човека на терена. Това притисна до стената "червените", които не само не успяха да победят, но в края на мача бранеха точката. С това Джеймс Ето'о се превърна в най-грубия чужденец в историята на Първа лига. Халфът на "червените" получи шести червен картон срещу Славия и вече е еднолично №1 по този показател. Той изпревари други петима чужденци, играли в елита на България, които имаха по 5 червени картона. Това са Уелингтом Брито Да Силва - Том, Сисиньо, Козмин Моци, Саша Симонович и Ванчо Траянов.

Това е втори червен картон за халфа, откакто е в ЦСКА. Преди това той има още 4 изгонвания, докато играе за Ботев Пловдив.

Интересно е да се отчете, че Джеймс Ето'о ще бъде наказан за следващия кръг, в който ЦСКА приема Септември, а именно камуренуцът вкара и донесе инфарктна победа за "червените" в последното такова дерби. През пролетта на миналия сезон Ето'о отбеляза в добавеното време и ЦСКА би Септември в „Надежда“.

