Б отев Пловдив и Емил Мартинов се разделят по взаимно съгласие, съобщиха официално от клуба. Халфът подписа с "канарчетата" миналото лято, като записа десет мача с жълто-черния екип.

Ето какво още написаха от Ботев:

"Полузащитникът се присъедини към “канарчетата” през лятото на 2025 година, като помогна със своя опит в трудния за клуба момент.

С екипа на “жълто-черните” халфът изигра десет мача.

ПФК Ботев Пловдив пожелава на Емил Мартинов успехи в бъдещите му професионални начинания!".

