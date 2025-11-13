Мазир Сула е включин в групата на "сините".

Х алфът на Левски - Мазир Сула заяви, че най-техничният футболист в "синия" тим е Майкон. Като най-забавен пък определи Оливер Камдем. Той изгря във видео, което сините разпространиха в социалните си платформи.

Французинът сподели още, че любимият му отбор е Барселона, а Зинедин Зидан го е вдъхновил да обича футбола.

За феновете на Левски избра една дума – „страст“, а след това призна, предпочита Варна пред София като град за живот.

Говори френски и английски, както и малко испански и кабилски. Той е роден във Франция, но има и алжирски паспорт.

Мазир Сула се присъедини към Левски на 24 юли тази година. Преди това 27-годишният футболист изкара три сезона в Черно море.