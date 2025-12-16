Х ебър обяви раздяла с четирима футболисти. От клуба уточниха, че водят преговори за напускането на още един. Иван Дишков, Богомил Божуркин, Валентин Доцев и Димитър Калчев напускат "гробарите".

Ето какво пишат от Хебър:

Кадрови промени във ФК Хебър. Днес ФК Хебър се раздели по взаимно съгласие с футболистите Иван Дишков, Богомил Божуркин, Валентин Доцев и Димитър Калчев. В момента ръководството на клуба води преговори за разтрогване на договора и с Мартин Хайдаров.

Преди 20 дни Хебър прекрати контрактите си със Светослав Диков, Николай Ганчев, Илия Русинов и Цветан Радев, които вече са свободни агенти. Спортно-техническият щаб на мъжкия представителен тим активно работи по зимната селекция на отбора. Старши треньорът Николай Митов разпусна футболистите в зимна ваканция, която ще продължи до 3 януари 2026 г.

