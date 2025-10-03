Д имитър Димитров – Херо е 99 % треньор на Ботев Пд. Официално той ще поеме „канарчетата“ след Нова година, а дотогава Тодор Киселичков ще бъде неговият човек в щаба на Ботев. Вчера Киселичков напусна бургаския Нефтохимик и се очаква още днес да бъде представен като помощник-треньор на Иван Цветанов. До края на годината двамата ще бъдат начело на тима от „Колежа“. Припомняме, че Димитър Димитров и Тодор Киселичков бяха тандем във варненския Спартак, но не успяха да спасят тима от изпадане. В последните години от кариерата си Димитров практикува точно по този начин – изпраща бъдещия си помощник в съответния отбор, за да проучи обстановката и едва тогава идва начело. Подобна бе ситуацията с Левски преди около десетина години. Тогава той бе на крачка от договор с Левски, като преди това бе изпратил на „Герена“ един от доверените си хора и негов асистент Петър Колев. В последния момент обаче договорът между Левски и Херо не бе подписан и така за пореден път пропадна завръщането на емблематичния специалист при „сините“.

Ботев остана без треньор, след като Николай Киров хвърли оставка след загубата от Монтана вкъщи. Босът на „канарчетата“ Илиян Филипов първоначално не я прие. Впоследствие обаче Ботев претърпя нова домакинска загуба – този път от ЦСКА 1948 и Киров нямаше как повече да продължи работата си на „Колежа“. Преговорите с Александър Томаш пък се провалиха в самия край. Бившият наставник на ЦСКА бе на крачка да дойде в Пловдив, но злите езици твърдят, че не се е разбрал за превалутирането на заплатата си от лева в евро, тъй като трябвало да плаща по 200 лева през следващите три месеца – до влизането на еврото у нас.

Димитър Димитров път за втори път ще се обвърже с Ботев Пловдив. През 2014 година той за кратко бе спортен директор на клуба.

Още новини четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX