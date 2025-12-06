С тарши треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви, че тимът му е загубил от Черно море, защото не е реализирал положенията си.

„Бяхме наясно с какъв терен ще се срещаме в мача, постарахме се да се справим с Черно море, но те успяха да реализират ситуациите си, а ние не. Не мога да кажа, че нашият отбор е отстъпвал с нещо пред Черно море. Трябва да си извадим поуките. Ние търсихме да изравним, не успяхме да се възползваме от шансовете, ще изгледаме ситуациите, ще поговорим с отбора. Предстои ни мач за купата, който е от изключително голямо значение“, каза Янев пред DIEMA SPORT.

Той заяви, че тимът му е контролирал мача: „В по-голяма част от мача контролирахме събитията, създавахме ситуации. Хвърлиха много усилия, не казвам, че победата им е незаслужена, те също хвърлиха много усилия. Искам да се приберем, всички да сме здрави, да си починем. Един отбор е отбор, когато успява да преодолява и загубите, надявам се да зарадваме хората, които очакват победа от нас в събота.“