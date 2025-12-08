Ц СКА ще стартира подготовка утре (9 декември) за предстоящия осминафинален двубой срещу Локомотив (София) за Купата на България.

В състава на Христо Янев няма проблеми с контузени и наказани футболисти след шампионатния двубой срещу Черно море в събота и всички от групата ще се включат пълноценно в тренировъчния процес през тази седмица.

В дните до предстоящия мач „червените“ ще се готвят едноразово на клубната база в Панчарево. Двубоят срещу Локомотив (София) е на 13 декември (събота) от 18:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

