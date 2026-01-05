Т реньорът на ЦСКА – Христо Янев, бе емоционален на поклонението пред Димитър Пенев, за когото заяви, че е бил човек на фона на всичко постигнато от него във футбола. Янев разказа и последните си спомени с Пенев, датиращи от последното дерби с Левски (1:0).

„Показваше ни, че е човек, без значение какво правеше във футбола, той беше велик човек. Без значение колко далеч иска всеки да стигне, трябва да стигнем далеч като хора, да бъдем смирени. Да не позволяваме в моменти, в които постигаме някакви резултати, да бъдем хора. Последният път, в който си говорихме, беше преди мача с Левски. Просто го питах какво мисли, че е най-правилно, той каза, че е най-правилно да направиш онова, което чувстваш със сърцето си. Помолихме му го да му направим кафе, искаше да го изпием с него, държеше да го пием заедно“, разкри той.

„Винаги беше усмихнат, позитивен, смирен, не изтъкваше какво е постигнал. Винаги гледаше да направи обстановката спокойна, с това ще го запомня аз“, завърши Янев.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX