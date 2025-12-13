С тарши треньорът на ЦСКА Христо Янев бе доволен от победата с 2:1 срещу Локомотив София за Купата на България.

„Днес победихме с постоянство, с добър футбол и това, което променихме, да не се предаване, независимо от ситуацията. Търпение, иска се да вярваме повече в себе си, смея да твърдя, че днес отборът игра много добре, но днешният ни съперник умее да наказва грешки. Имаме много работа да свършим още, чисто футболно, както и като манталитет. Надявам се тези игри да ни дадат увереност да работим по-спокойно догодина. Работим с отбора във всеки един аспект, опитваме да сме подготвени за всичко. Радвам се за устойчивостта на отбора, както и че се подкрепят и искат повече като отбор. Трябва да ги поздравя за това, през което минахме, успяхме да се съвземем в момент, в който много други отбори не успяват“, каза Янев пред Diema Sport.

Той заяви, че усеща дух в отбора и сред привържениците: „Усещам дух в съблекалнята и по трибуните. Феновете трябва да знаят, че това ни дава увереност и самочувствие, надявам се да продължим да ги радваме. На всички, които обичат ЦСКА, искам да пожелая весели празници.“

Относно селекцията Янев заяви: „Работи се по селекцията, всички искаме да направим отбор, който да радва окото, но и да всява респект, спрямо всички останали.“