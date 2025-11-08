Т реньорът на ЦСКА Христо Янев бе щастлив след успеха срещу Левски в голямото дерби на Първа лига.

„Чаках този момент 10 години и е много важно за мен. Не спирайте да вярвате и да се борите. Поздравявам момчетата за успеха. Енергията беше добра и бях сигурен, че ще направим силен мач, защото момчетата вярваха. Искахме да ги изненадаме и се получи. Левски може да е първи в класирането, но ние ще се борим до край в мач срещу тях. Направихме силен двубой срещу най-динамичния отбор в лигата. Разполагат с много силни футболисти и ги разучихме добре. Трябва да откроим характера на играчите ни. Искаха да ни направят горди с представянето си и ще се постараем да държим това ниво“, каза Янев.

Той заяви, че този успех ще вдигне очакванията към ЦСКА: „Левски е достатъчно голям дразнител за нас, трябва да сме смирени дори когато побеждаваме, защото колелото се върти. Вдигаме очакванията към нас. Съжалявам, че отборът стартира по този начин, щяхме да сме на съвсем различно място в класирането. Има енергия и заряд. Опитвахме да достигнем до всеки играч, да му внушим, че футбол се играе не само с качества, а и със сърце.“

Относно промяната на схемата на игра, Янев каза: „Формацията ми се стори добре, трябва вие да кажете как ЦСКА изглежда с трима централни защитници. Беше добре за нас, че Ради не игра, защото е много силен футболист. Искам да похваля всички играчи, целия отбор, защото това е начинът да вървим напред. Играхме допълнителни 20 минути. За първи път виждам да няма червен картон за прийоми от друг спорт, но сме готови да се борим и да преминем през всяка една трудна ситуация. Нужна е много работа и труд, а и вяра в себе си.“