Л егендата на българския футбол Христо Стоичков сподели своите спомени за Димитър Пенев, който почина на 80 г. в събота. Камата си взе последно сбогом с един от своите ментори по време на по време на поколонението на Националния стадион "Васил Левски".

„Усмивката никога няма да спре, такъв беше той, винаги усмихнат, винаги загрижен за нас. Имах щастието да работя много години с него, научи ме на много неща, благодарен съм на това, което той направи за мен. На една крехка възраст, когато дойдохме в ЦСКА накуп, заедно с Любо, с Емо, с Ивайло, с останалите момчета. До последния ден той беше такъв, помагаше на всеки. Само можем да го помним с най-хубавото. Аз съм видял най-хубавото от него, като треньор, като баща, като приятел“, каза Стоичков.

Той заяви, че Пенев е дал път на много футболисти и треньори.

„Ще остане с това, че изведе България до четвъртото място, с това, че направи много футболисти. Той остана това, което е - Стратега. Нека да говорим за него, другите не ме интересуват, важно е какво беше за нас, какво ще остане след него. Даде път на много футболисти, на треньори, научи ги какво да се трудиш, да играеш всеки ден за победа.

Попитан какво е научил от него, Стоичков каза: „Добротата, за един треньор, това, което научих и аз, е, че винаги трябва да уважаваш и да обичаш, да си съпричастен. Да бъде рамо до рамо, да помага, да казва това, което мисли, той преживяваше мача преди да се е изиграл, преди мача знаеше какво ще се случи. Той никога не ни остави в най-трудните моменти. Винаги е работил с нас, беше последният, който си тръгваше от съблекалнята. Много неща могат да се кажат за него, много труден ден за мен, благодарен съм му за това, което е направил.“