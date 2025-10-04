С тарши треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че тимът му се е представил добре срещу Берое и е трябвало да спечели с по-голям резултат. „Сините“ победиха с 3:1, като стигнаха до успеха с два гола след 80-ата минута срещу 10 души от Берое.

„Направихме много добър мач, доминирайки от началото до края. Действията се развиваха почти изцяло в противниковото поле. Първото полувреме играхме 11 на 11, а във второто имахме човек повече. Контролирахме притежанието, заемахме правилно пространствата, но до 80-ата минута не успяхме да реализираме всичките положения. По логиката на случилото се, мачът трябваше да завърши с по-убедителен резултат. След изравнителния гол отговорът на отбора бе впечатляващ, всички играчи направиха страхотен мач“, заяви Веласкес пред „Диема Спорт“.

Треньорът обясни и защо Левски успява да прави бързи преходи в играта: „Отборът реагира добре, когато губи топката, благодарение на два фактора – първо, да стоиш компактен и добре групиран в атака; и второ, когато възстановим притежанието, да изнасяме топката заедно. Това ни позволява да създаваме превъзходство и да владеем инициативата.“