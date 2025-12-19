Ф утболистът на Локомотив Пловдив Николай Николаев-Хълк взе решение да сложи край на състезателната си кариера само на 28 години, съобщиха от клуба. Ръководството на "черно-белите" е уважило неговото желание и днес двете страни са постигнали разбирателство да се разделят по взаимно съгласие. Николаев има общо 63 мача с екипа на "железничарите", като има и един гол на своята сметка за пловдивчани. С Локомотив е носител на Купата на България през 2020 година, както и на Суперкупата през същата година. В своята кариера е играл още за отборите на Спартак (Плевен), Добруджа, Царско село, Берое и Хебър.

"Искам да изкажа своята признателност към Локомотив за доверието и подкрепата през годините. Благодарен съм на всички треньори, съотборници и хората в клуба, с които имах честта да работя. Специални благодарности отправям и към феновете – тяхната подкрепа винаги е била безценна за мен. Напускам с уважение и само с топли чувства към Локомотив, който завинаги ще остане част от моя спортен път. Сега насочвам своето внимание към изцяло ново за мен поприще", коментира защитникът пред клубния сайт на "черно-белите".

От клуба изказаха своята признателност към Николаев за професионализма, отдадеността и усилията и му пожелаха здраве, щастие и успехи в бъдещите начинания.

