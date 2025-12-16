О тборът на ЦСКА ще стартира зимната си подготовка на 5 януари. Именно за тогава е насрочена и първата тренировка на „червените“ за 2026 година. От клуба обявиха, че основната част от подготовката ще се проведе в турския курорт Анталия, където тимът ще изиграе четири контролни срещи.

Съперници на ЦСКА в южната ни съседка ще бъдат Корона Киелце (Полша), Млада Болеслав (Чехия), ЛНЗ Черкаси (Украйна) и Нови Пазар (Сърбия). ЦСКА ще се завърне в България на 24 януари, а една седмица по-късно (31 януари) ще изиграе последната си контрола преди подновяването на първенството срещу Дунав.

Ето какво написаха от ЦСКА:

Представителният тим на ЦСКА ще започне зимната си подготовка с първа тренировка на 5 януари.

На 11 януари „червените“ заминават на двуседмичен подготвителен лагер в Анталия, Турция, където ще изиграят 4 контролни срещи.

➤ 14 януари – срещу Корона Киелце

➤ 17 януари – срещу Млада Болеслав

➤ 21 януари – срещу ЛНЗ Черкаси

➤ 23 януари – срещу Нови Пазар

ЦСКА се завръща у нас на 24 януари, а последната контрола преди подновяването на първенството ще бъде на 31 януари срещу Дунав Русе.

