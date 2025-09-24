Б роени минути след официалното си назначение за селекционер на България Александър Димитров заяви: “Благодаря на президента Георги Иванов и на членовете на Изпълкома за гласуваното ми доверие да поема мъжкия национален отбор на България. За мен тази позиция е голяма чест и огромна отговорност пред цялата страна, защото знаем, че футболът е социален феномен, който вълнува всички в България. Оттук нататък целта пред мен и щаба ми ще е да изградим един сплотен колектив с добри взаимоотношения. На първо място ще искам играчите да подхождат изключително отговорно, да се стараят максимално и да дават най-доброто от себе си в тренировъчния и състезателния процес. Изключително важно е те самите да играят с желание, с положителни емоции, със самочувствие и увереност на терена, както беше в младежката селекция".

Официалното представяне на Александър Димитров пред медиите ще се състои утре, 25 септември, от 11:00 ч. на базата в Бояна. Дебютът на новия селекционер ще бъде на 11 октомври в домакинската световна квалификация с Турция от 21:45 ч. на Националния стадион “Васил Левски” в София. На 14 октомври България гостува на Испания във Валядолид.

В щаба на новия селекционер като помощник-треньори влизат Ивайло Йорданов и Явор Вълчинов, а наставник на вратарите ще бъде Николай Чавдаров. През последните 7 години – от декември 2018 г. до момента – Александър Димитров бе селекционер на младежкия национален отбор. Преди това е водил съответно и юношеските селекции на България до 19 и 17 г. През 2014 г. под негово ръководство съставът до 19 г. се класира на финалите на европейското първенство в тази възрастова категория, след като печели квалификационната си група в изключително сериозната конкуренция на Швеция, Чехия и Италия. Година по-късно – през 2015 г. – води и лъвчетата до 17 г. на еврофиналите в България.

В треньорската си кариера Александър Димитров е бил още помощник-треньор на младежкия национален отбор на България, работил е в Индонезия като помощник на Иван Колев в Персипура, в националния отбор на Индонезия и в олимпийски отбор на Индонезия, както и в родни клубове като Берое Стара Загора, Локомотив Горна Оряховица, Конелиано Герман, Витоша Бистрица и Ботев Пловдив.