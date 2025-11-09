“Играхме срещу един много добър отбор. Решихме да играем с двама нападатели. През първото полувреме можеше да направим по-добър преход в атака”, обяви треньорът на Черно море Илиан Илиев след победата в Бистрица.
"Понякога късметът покрива. Важното в този мач е, че показахме изключително желание. Второто полувреме още в началото направихме няколко контраатаки", отчете той. "Доволни сме, че направихме един цикъл от мачове срещу водещите отбори с победа. Показахме дух, желание. Поздравявам момчетата за тези неща. Отборът има характер и е готов да се бори за всяка една топка”, каза още бившият селекционер.