И нфуенсър номер 2 в родния футбол също не остана по-назад от Цветомир Найденов. Благодетелят на "канарчетата" Илиян Филипов излезе със специален пост във Фейсбук след първата победа в ерата "Димитър Димитров". Той обърна специално внимание на Лукас Араужо, който вкара първото си попадение от 2022 година насам.
Бизнесменът обяви, че остава без думи всеки път, когато види негова снимка. Освен това Филипов за пореден път призова феновете да напълнят "Колежа", защото само с тяхна помощ нещата могат да се получат.