Б лагодетелят на Ботев Пд Илиан Филипов се захапа с Христо Крушарски. Както е известно, босът на "черно-белите" обвини "канарчетата", че са направили постановка, за да вземат лесно трите точки. "Този човек си позволи да нарече нашите футболисти с обидни думи, да обвинява Наумов в симулация и дори да заяви, че ще „направи така, че Ботев да отиде в Б група". Явно г-н Крушарски е забравил къде се намира и си въобразява, че той управлява БФC и решава кой отбор къде ще играе", обяви той на страницата си във Фейсбук.

По-късно той качи там текстовете от наредбата за провеждане на първенството, които дават основа за претенциите на "канарчетата" за служебна победа.