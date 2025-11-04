В събота е Вечното дерби на България. ЦСКА влиза в него като аутсайдер и не са много тези, които очакват победа на „червените“. Нещата обаче не изглеждат толкова еднозначно и не толкова сигурно в полза на Левски. Има поне пет причини, поради които червената общност може да се надява на някакъв успех срещу Левски. Голямата разлика в момента я прави Хулио Веласкес. Испанецът превръща своя отбор в основен фаворит за първото място. Дали ЦСКА и Христо Янев ще успеят да спрат полета на „сините“ към шампионската титла? Има поне пет причини за евентуален успех на ЦСКА.

