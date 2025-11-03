Ю ношеският национален отбор на България до 17 години победи с 5:0 селекцията на Сан Марино в последния си двубой от европейските квалификации, които се проведоха в словашкия град Попрад. Попаденията за „лъвчетата“ реализираха Ангелов във 2-ата, Грозданов в 27-ата и 32-ата и Попов в 41-ата и 57-ата минута. Момчетата на Светослав Петров доминираха над съперника по време на целия двубой, реализираха множество положения и можеха да реализират още няколко гола.

Така България завърши на трето място в групата си само на точка зад Швейцария след квалификационния кръг от срещи с една победа (5:0 над Сан Марино), едно равенство (1:1 с Швейцария) и една загуба (0:1 от Словакия), при голова разлика 6:2. С този успех българите приключват на 3-о място в класирането на 10-а квалификационна група и догодина ще играят в т.нар Лига В на предварителните пресявки за място на Европейското за за 19-годишни.

Всъщност квалификациите можеха да се развият по друг начин за българите, но днес в 91-ата минута Швейцария изравни на домакините на Словакия. При словашка победа България щеше да се нареди на 2-о място и да стигне до елитния кръг.

Стартови 11 на България U17: 12. А. Здравков (В), 3. Г. Керезов, 4. В. Иванов, 6. Алекс Вутов, 7. Е. Ангелов, 14. Мартин Пенчев, 18. Никола Калчев, 21. Велислав Добрев, 19. А. Нешев, 10. Николай Попов (К), 9. Алекс Грозданов

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX