Ю ношеският национален отбор на България по футбол за юноши до 19 години се наложи с 3:0 над Фарьорските острови в последната си среща от група 2 на Европейските квалификации. В другата среща от потока Франция победи Унгария с 2:1, с което събра пълен актив от 9 точки и оглави крайното класиране.

Унгария и България завършиха с абсолютно еднакъв актив - по 4 точки и с голова разлика 5:3. Тъй като всички показатели са равни, УЕФА вероятно ще нареди отборите според наказателните точки или получени картони. Унгария има пет получени жълти картона, а България е със седем. Ако това бъде потвърдено официално, българите ще останат на 3-о място и ще се надяват да бъдат най-добрия трети отбор от всички 13 групи, за да преминат към Елитния кръг на квалификациите за Европейското първенство в тази възраст.

В първите 25 минути българите държаха повече топката, пренесоха събитията пред вратата на момчетата от Фарьорските острови, но се отличиха с два слаби и неточни удари на Марто Бойчев, както и един пресечен на капитана Филип Гигов. При избита топка от ъглов удар и Георги Пенев опита късмета си, както и Гигов, но и двамата стреляха неточно.

Три минути преди края на първата част Филип Гигов на контраатака проби от ляво, центрира, но Мартин Георгиев закъсня с включването и топката беше изчистена пред него на границата на малкото наказателно поле.

Второто полувреме започна с две промени в българския състав, извършени от селекционера Атанас Pибарски, и това даде резултат. В 50-ата минута една от резервите Стивън Стоянчов получи чудесно подаване от аутлинията от Калоян Божков, който центрира много качествено. Перничанинът, който играе за Етър (Велико Търново) във Втора лига, от въздуха посрещна топката и я прати в горния ляв ъгъл на вратата на Трондур Сюрдарсон.

Веднага след гола България можеше още два пъти да добави гол актив, но последователно пропуснаха Рикардо Фернандеш Николов, Филип Гигов при отскочилата топка, и след тях Алекс Тунчев.

Фарьорците опитаха да отговорят, но ударите им бяха лесна задача цза българския вратар Пламен Пенев. След няколко добри атаки, но приключили с лош завършек, дойде и второто попадение за България, дело на капитана Филип Гигов. Рикардо Фернандеш Николов подаде на Абдула Кичуков, който изведе Гигов и перничанинът по земя прати топката до лявата греда, невъзможно за спасяване от вратаря Сюрдарсон.

В последните пет минути на мача българската защита за първи път се пропука сериозно. Най-напред Арон Беняминсен уцели горната греда над Пенев, а след това вратарят на българския тим спаси с крак изстрел от близо на резервата Расмус Хелгасон.

Българите продължиха да натискат, като най-напред Филип Гигов в 89-ата минута пропусна с глава, но късметът се усмихна в добавеното време. Централният бранител Симеон Цанев прати топката в мрежата след подаване на Васил Камайканов, който получи топката от триково изпълнение на ъглов удар.

Състав на България: Пламен Пенев, Мартин Георгиев, Симеон Цанев, Алекс Тунчев, Наско Янев (87 - Юлиан Гилов), Георги Пенев (87 - Кристиян Ирмиев), Марто Бойчев, Калоян Божков (72 - Абдула Кичуков), Васил Каймаканов, Филип Гигов, Севи Идриз (46 - Рикардо Фернандеш Николов)

Жълти картони: Калоян Божков (България), Давид Лидеренда, Сюрдур Хенриксен, Расмус Хелгасон (Фарьорски острови)

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX