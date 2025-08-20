В ратарят на Славия Иван Андонов за пореден път спечели анкетата на феновете на "белите" за "Славист на мача". Стражът бе избран за №1 и при загубата с 1:2 от Локомотив Пловдив в петия кръг на шампионата.

Андонов печели за четвърти път анкетата "Славист на мача" от началото на сезона. Бившият вратар на Левски бе номер 1 според феновете и при загубите от Добруджа (1:2), Левски (0:2) и Лудогорец (0:3).

В първия кръг "Славист на мача" бе Роберто Райчев, който вкара два гола за равенството 2:2 с Ботев Враца. В следващия кръг Славия приема Арда на 25 август.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX